Bafra'da sıcaktan bunalanlar sosyal tesisleri doldurdu

Bafra Belediyesi’nin sosyal tesislerinden Ali Kale Turistik Tesisleri ve Alparslan Türkeş Parkı bu yaz, her yaştan Bafralıların en sık ziyaret ettiği alanlar arasında başı çekiyor.

Pandemi yasakları nedeniyle sezonu 11 Temmuz’da açan her iki tesise Bafralıların ilgisi dikkat çekici boyutta. Havaların aşırı sıcak oluşu sonucunda, uzak yerlerde serinleme fırsatı bulamayan ilçe sakinlerinin ilk tercihi Ali Kale Turistik Tesisleri olarak göze çarpıyor. Hizmete girdiği yıllardan itibaren her daim ilçe ve yöre sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Ali Kale Turistik Tesisleri, Bu yaz ise yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Belediye ekipleri tarafından her türlü hijyen ve güvenlik önemlerinin alındığı yüzme havuzuna özellikle çocukların ilgisi oldukça büyük. Tesis bünyesinde ayrıca çocuk oyun alanı da yer alıyor. Ali Kale Tesisleri'nde son iki yıldır toplu yemeklerin yanında düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonları da yapılıyor. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri ise şehir merkezinde oluşu açısından aileler başta olmak üzere sakin bir ortamda güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.

Ali Kale Tesisleri bünyesinde bulunan yüzme havuzu çarşamba, perşembe ve cuma günleri kadınlara, pazar, pazartesi ve salı günlerinde erkeklere; 10.45–15.50, çay bahçesi ise 18.0024.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Baframız için oldukça önemli bir hizmet noktası olarak değerlendirdiğimiz Ali Kale Turistik Tesislerimiz ve Alpaslan Türkeş Parkı sosyal tesislerimiz saygıdeğer halkımız tarafından yoğun ilgiyle karşılaşması ve ilk tercihi arasında yer alması bizleri mutlu ediyor. Onların huzurlu bir ortamda günün yorgunluğunu atmaları için her türlü önlemleri almış bulunuyoruz. Tesislerimize gelen tüm ziyaretçilerimiz bizim için müşteri değil, misafirdir” dedi.

