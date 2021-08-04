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Samsun'daki vahşi cinayette 3 kişiye müebbet, 4 kişiye 10'ar yıl hapis

İHA

Samsun'daki vahşi cinayette 3 kişiye müebbet, 4 kişiye 10'ar yıl hapis

Samsun'da sokak artasında bir kişiyi tabanca ve tüfekle vurup, daha sonra tabanca ve tüfek kabzası ile kafasına vurarak darp ederek ölümüne sebep olduğu olayla ilgili 6'sı tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada, 3 kişi müebbet hapis cezasına, 4 kişi de 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişi beraat etti.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos 2020'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı gence yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup tabanca ve tüfekle yine ateş etti. Bütün bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip, kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri öldürme olayını Ahmet C. (27) ve Serkan T.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Samsun polisi olayla ilgili şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı ve 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vahşi cinayetle ilgili tutuklu sanıklar Ahmet Cerrah (27), Gökhan Cerrah (34), Serkan Torunoğlu (18) Caner Şahin (22), Cengiz Akyıldız (18), Engin Can Deniz (25) ile tutuksuz olan Berna G. (25) ve Emrecan Eroğlu'nun (21) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mahkeme sanıklara ceza yağdırdı. Tutuklu sanıklardan Ahmet Cerrah, Gökhan Cerrah ve Serkan Torunoğlu "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Cerrah ayrıca "bir kişiyi kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 28 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Caner Şahin, Cengiz Akyıldız, Engin Can Deniz ve Emre Can Eroğlu'nu "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Başka bir suçtan tutuklu olup bu suçtan tutuksuz olan Emre Can Eroğlu'nun tutuklanmasına karar verildi. "Suç delillerini gizlemek" suçundan tutuksuz olarak yargılanan Berna G. ise beraat etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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