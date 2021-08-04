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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silaj streçleme makineleri teslim töreni

İHA

Silaj streçleme makineleri teslim töreni

Samsun’da Havza, Bafra ve Ladik Ziraat Odalarına 3 adet kombine silaj streçleme makinesi dağıtıldı.
Havza’da düzenlen teslim töreni ile DOKAP’ın desteklediği Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’nin “Silaj Yaparsan Bol Süt İçersinSilajı Paketle Asla Zayi Etme” isimli alt projesi kapsamında alınan 3 adet kombine silaj streçleme makinesi Havza, Bafra ve Ladik Ziraat Odalarına teslim edildi.
Programda Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç’in ardından konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bugün burada teslim edilen makineler ile bölge tarımı daha güçlü hale gelecek. İlçemizin ekonomisi tarımsal üretime dayalı. Bu neden ile tarımsal üretimi desteklemek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretimin artmasına yönelik her türlü çalışmayı önemsiyor ve destekliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim” dedi.
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ise teslim edilecek silaj paketleme makinelerinin hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, “İl Tarım ve Orman Müdürlüklerim ve büyükşehir belediyelerimiz ile yapmış olduğumuz havza projelerimiz ile üreticilerimizin katma değerli üretim yapmalarına yönelik katkılarımızı dün olduğu gibi bu günde sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da “Havza, Ladik ve Bafra ilçelerimiz Ziraat Odası Başkanlıklarına DOKAP İdaremiz Başkanlığının yüzde 80 hibesi ile 3 adet kombine silaj streçleme makinesi alımı yapılarak, silajın çürümesi ve bozulmasının önüne geçilecektir. Bu sayede üretimi gerçekleştirilen mısır silajının yaklaşık yüzde 10’u bulan zayiatı engellenerek milli ekonomimize kazanç sağlanmış olacaktır. 3 makine için 1 milyon 846 bin lira bütçe ayırdık. Bunun yüzde 20’sini ziraat odalarımız, yüzde 80’inin ise DOKAP idaremiz karşılayacak. Sadece bu makineler ile ilgili değil DOKAP’tan en çok bölgede kaynak alan illerden bir tanesiyiz” şeklinde konuştu.
Program sonrası DOKAP tarafından desteklenen ve 2 milyon liraya mal olacak olan Havza Canlı Hayvan Pazarı modernizasyon çalışmalarını Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile birlikte ziyaret eden DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalar tamamlanacak. Yapılan çalışmalarımızda önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmak. Yapılacak olan çalışma ile bölge çiftçimize hizmet edecek olan canlı hayvan pazarımız modern bir hale gelecek. Projemiz tamamlandığında hem insanlarımızı hem de DOKAP yetkililerine projemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
Törene ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir ve davetliler katıldı.

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