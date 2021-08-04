Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın gözaltı süresi uzatıldı

Samsun'da DEAŞ terör örgütünden gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece gözaltı süresi uzatılarak yeniden emniyete götürüldü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda yabancı uyruklu F.M.A.A.S.'yi gözaltına aldı. Ayrıca eşine ve 3 çocuğuna da şiddet uygulayıp uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evine tuvalet penceresinden girdiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan F.M.A.A.S. hem terör suçundan hem de aile içi şiddet suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.M.A.A.S.'nin gözaltı süresi mahkemece uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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