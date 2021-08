Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu buldu Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün tanıtım günleri etkinliğinde ‘Tony’nin gösterisi beğeni topladı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı tanıtım günleri etkinliğinde 6 bavul arasında uyuşturucu olan bavulu bulan narkotik köpeği ‘Tony’nin gösterisi beğeni topladı.

45 Ağustos 2021 tarihinde Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi Meydanı'nda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kurulan Açık Sahne Yaz Etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce tanıtım günlerinin ilki yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tanıtım günleri çerçevesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri stantlarını açarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (Köpek Gösterisi) ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce (Kurbağa Adam ve Cankurtaran Ekipleri) gösterisi yapıldı. Narko köpeği Tony’nin yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

Programın açılışında konuşan Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “176 yıllık tarihe sahip Türk Emniyet Teşkilatı'nın ülkenin güvenlik huzurunu sağlamak için her geçen büyümekte ve güçlenmektedir. Her türlü suç odağına kadar büyük bir mücadele ortaya koyan teşkilatımız, nitelikli personeli, yüksek standartlı teknik alt yapısı ve donanımıyla yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir. Bu doğrultuda her geçen gün artan performansıyla gelişim, değişim ve dönüşüm esaslı eğitimlerimizi sürdürürken diğer yandan da vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine katılımını önemsiyoruz. Dolayısıyla teşkilatımızın görevlerinde tam bir başarıyla ulaşması için vatandaşlarımızın desteği bizim için vazgeçilmez birer unsurdur. Özellikle bir takım projelerimiz öne çıkıyor. Şiddete maruz kalan kadınlarımızın tek bir tuşla ekiplerimize ulaştığı KADES, uyuşturucu illetinin gençlerimizi zehirlemesini engellemek amacıyla hayata geçirilen ‘Uyuma’ uygulaması ve ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ uygulaması, çevre ve hayvanları korumak için ‘HAYDİ’ uygulamaları, suç ve suçluyla mücadelede vatandaş polis işbirliği açısından önem arz etmektedir. Tüm vatandaşlarımızın bu uygulamaları telefonlarına indirip, ihtiyaç duymaları halinde kullanmaları arzu ettiğimiz bir sonuçtur” dedi.

Etkinlikte ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Urhal eşliğinde il protokolünün de katılımı ile stantlara ziyaret gerçekleştirdi.

