Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı



Tayfur KARA- Barış BUDANOĞLU/ SAMSUN, (DHA)DENİZLERDE, 1 Eylül´de başlayacak balık avı sezonu için hazırlıklar sürüyor. Karadeniz´de av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını imece usulü onarırken, Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği'nce koronavirüs aşısı olmayan balıkçıların denize açılması yasaklandı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldık, aşı yaptırmayan balıkçılar, denize açılamayacak hatta limana dahi alınmayacak" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da sona eren balık avı sezonu, 1 Eylül´de yeniden başlayacak. `Vira bismillah´ diyecek olan balıkçılar, av sezonu için hazırlıklara başladı. Karadeniz´de av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını imece usulü onarıyor. Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği ise koronavirüs aşısı olmayan balıkçıların denize açılmasını yasakladı.

`LİMANA AŞI OLMAYANI ALMAYACAĞIZ´

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl aşısız balıkçıların tekneye alınmayacağını belirterek, "Bu durum bizi çok etkiliyor. Biri aşısız olunca tekne komple karantinaya alınıyor. Şimdi herkese söylüyoruz; lütfen aşınızı olun ve aşı olmadan denize gelmeyin. Çünkü bu otobüs gibi değil denize gidiyorsun ve bizi komple karantinaya alıyorlar. Bu sektörü çok etkiliyor. Yani 1 kişiye bulaştığında, tekne içindeki 15 personel karantinaya alınıyor. Onun için lütfen herkes aşı olsun. Bu hem bizim için hem kendileri için gerekiyor. Koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldık, aşı yaptırmayan balıkçılar denize açılamayacak hatta limana dahi alınmayacak. Bunda kesin kararlıyız. Şu an limanın içerisinde herkes aşı yaptırmış. 1 haftadan beri herkesle iletişim halindeyiz, birinci doz aşılarını oldular. Ben 2´nci doz aşımı 2 ay önce oldum, 3´üncü doz aşımı da olacağım. Sezon başlayana kadar herkesin 2'nci aşılarını olacağına inanıyorum çünkü teknelere almayacağız, kesin kararlıyız. Ayın 1'inden sonra denetimler daha sıkı olacak. Bütün limanlarda bize bağlı olan kooperatifler birlikleri de aynı kararı uygulayacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Barış BUDANOĞLU

2021-08-05 09:48:05



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