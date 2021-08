Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların vazgeçilmezi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yetiştirilen kendine has kokusu ve tadı ile birçok insanın tercih ettiği "Süreyya" kavunu Türkiye'nin farklı şehirlerine satılıyor ediliyor.



Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda yetişen "Süreyya" kavununun hasadı devam ediyor. Çarşamba Ovası'nda yaklaşık 350 dönüm alanda ekilen kavunları yöre halkı bal kavun olarak nitelendiriyor. Tarla fiyatı 2 TL olan kavunun marketlerde fiyatı ise 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Kendine has kokusu, tadı ve rengi ile damaklarda tat bırakan kavun farklı şehirlere ihraç edilerek birçok insanın sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



10 dönüm bir alan "Süreyya" kavunu eken çiftçi Selami Bilgin, "Nisan'ın 10'unda diktim. Şu an hasadına başladık. Orta şekerde gidiyoruz. Çarşamba'nın en güzel kavunu bu Süreyya kavunudur. Bunun üstüne başka kavun yoktur. 1 numaralı kavun bu kavundur. İlk dikim Nisan ayında dikilir. İkinci dikim ise Mayıs'ın ortasında dikilir. 15 gün içinde hasadı bitiyoruz. Tarlada fiyatı 2 TL'dir. Markette ise 5 ile 7 TL arasındadır" dedi.



Çarşamba Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Bal ise, " Çarşamba ovamızdan bir çok sebze ve meyvenin üretimini yapıyoruz. Çarşamba Ovamızda kavun üretimi 300 ile 350 dönüm arasındadır. Güzel bir tadı ve cinsi olan örnek kavundur. Çarşamba'da çiftlerimizin ürettiği bal kavun dediğimiz bir kavundur. Üstüne de kavun tanımıyoruz. Türkiye genelinde her tarafa ihracat oluyor. Ülkemizin her yerinde bu kavundan yiyorlar. Süreyya kavunu isim yapmış bir kavundur" diye konuştu.

