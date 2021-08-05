Samsun'da sahte içki ele geçirildi

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Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile ilgili suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda bir işyeri ve ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 67 şişe 0.5 litrelik yapma içki ve 1 adet 5 litrelik yapma içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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