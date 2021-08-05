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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye çıkıyor

İHA

19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye çıkıyor

– Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yüklenici firma tarafından işin fesih edildiği Kültür Merkezi inşaatını yeniden ihaleye çıkıyor.
2019 yılında artan fiyat endeksine bağlı olarak, KHK ile hak tanınan ve bu hakkı kullanan yüklenici firma tarafından işin yüzde 30 seviyesinde fesih edilmesi ile başlayan süreç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeniden güncel fiyat çalışması ile belirlenen yaklaşık maliyet üzerinden ihale süreci 19 Mayıs Belediyesi tarafından yeniden başlatılmış oldu.
İlçenin Ballıca Mahallesi'nde 3024 m2 inşaat alanı bulunan kültür merkezi inşaatı için ihale 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10.00 olarak belirlenirken, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılıp 360 gün içerisinde işin teslim edilmesi planlanıyor.
Projeleri tek tek ihale edip, hayata geçirdiklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2021 yılı içerisinde ihalelerini gerçekleştirdiğimiz, yöresel ürünler pazarımız, 2 adet halı saha projemizde çalışmalar devam ederken bugünlerde kültür merkezi inşaatımızı yeniden ihaleye çıkıyoruz. Kültür merkezi inşaatımız yasal süreçlerden dolayı biraz gecikmiş oldu. Çalışmalar tamamlandı ve ihaleye çıkıyoruz. İnşallah kısa bir sürede bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Kültür merkezi projemizin içerisinde, konferans salonu, sergi salonu, çok amaçlı salon, kütüphane ve halk eğitim odalarının da bulunduğu gibi geniş bir yelpazeye sahip” dedi.
19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı içerisinde, Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi, Kapalı Tenis Kortu Projesi, Dere Kenarı Peyzaj Projesi, Örnek Sokaklar ve Köy Konakları Projelerini de ihaleye çıkacak.

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