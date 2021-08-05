Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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– Samsunspor, Kayseri ve Bolu’daki kamp etabının ardından tesislerinden yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon averaj ile Süper Lig’in kapısından dönen Samsunspor, bu sezon işi daha sıkı tutuyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 2 kamp dönemi geçiren kırmızıbeyazlılar, Nuri Asan Tesisleri’nde yeni sezona hazırlanıyor.

Sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri, pas çalışması, 6’ya 6 dört takımlı dar alan oyunu ve 11’e 11 kalecili oyunun ardından son buldu.

Kırmızıbeyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasını BAY geçecek.

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