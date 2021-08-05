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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları yok ediyor

İHA

Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları yok ediyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, yüz gerdirme ameliyatı ile kırışıklıkların ve sarkmaların önüne geçildiğini söyledi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, özellikle 35 yaş sonrası başlayan yaşlanma süreciyle birlikte kişinin yüzünde meydana gelen kırışıklıkları ve sarkmaları gidermek amacıyla yüz gerdirme ameliyatı yapıldığı ifade etti.
Yüz gerdirme ameliyatı hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, “İnsanoğlu doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Yaşlanmanın etkisini özellikle 35 yaş sonrası yüzümüzde belirgin halde görmeye başlıyoruz. Yüzümüzde gördüğümüz değişiklikleri ifade etmek gerekirse; alında kırışıklıkların artması, göz etrafında kazayağı dediğimiz kırışıklıkların oluşması, göz kapağının aşağıya doğru düşmesi, yanak bölgesinde sarkmalar, çene altında gıdı oluşması, boyun cildinde sarkmalar ve buna bağlı olarak kırışıklar olarak tarif edebiliriz. Kişisel olarak 45 yaş sonrası bunları bariz olarak hissediliyor ve bu giderek artmaktadır. Her sabah aynaya baktığımızda gençken baktığımız yüz değil de, daha yaşlı bir cildi, aşağıya doğru sarkmış bir yüzle kendimizi görüyoruz. Bu da hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak etkisini görüyoruz. Yüz gerdirme ameliyatlarındaki amaç botoks, dolgu ya da ip dediğimiz estetik tedavinin dışında bunlardan çözüm elde edilmediği, başarısız ya da yetersiz kaldığı durumlarda yapılan operasyondur” dedi.
Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Küçük, şunları söyledi:
“Yüz germe ameliyatı (Facelift), yüzün anatomisinde belirli noktalar bulunur. Cildimizin altında bir zar ve ince kas tabakası gibi yapı var. Bu yapıların tutulduğu yerden sarkmalar başlıyor. Burada cerrahi olarak yaptığımız uygulamada bu sarkmanın olduğu bölgedeki cildin altındaki dokuyu oluşturan yapıya cerrahi tekniklerle girerek ciltte oluşan pürüzleri giderip yüzü daha genç yapıya dönüştürerek, sarkmaların olmadığı kişiyi daha güzel gösteren bir hal almaktadır. Burada kişinin yaşın 5 ila 7 yıl gibi genç gösteren bir görünüme kavuştuğunu da görmekteyiz. Bu süreç içinde yaşlanma devam ettiği için ilerleyen süreçlerde yine küçük müdahalelerde bulunabilir. Bu anlamda yüz gerdirme ameliyatını düşünenlerin doktorundan yapılacak olan işlemleri daha detaylı olarak alabilirler.”

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