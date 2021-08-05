Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim

DHA

Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim


Zeynep Irmak ÖCAL, Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren, hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı bulunan tutuklu Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek´ suçundan açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kendini savunan Cenikli, "Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim" dedi.
Olay, 28 Nisan'da, Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi´nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak´ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ
Bülent Cenikli hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek´ suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ilk duruşmasına Ayşe Cenikli´nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı. Ayşe Cenikli´nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
`ÖLDÜRME KASTIM YOKTU´
İlk kez hakim karşına çıkan Cenikli, savunmasını ağlayarak yaptı. Cenikli, "Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim. Beni çok ezdiler. Eşim ve ailesi beni çok ezdi, benim kimsem yok, ailem yok. Eşim, ailesini arkasına alıp bana eziyet ettiler. Sebepsiz yere uzaklaştırma kararı alıyordu. Öldürme kastım yoktu olsaydı bir öncekinde de bunu uygulardım ama kesinlikle öyle bir şey düşünmedim" dedi.
Mahkeme heyeti, Bülent Cenikli´nin tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim´e erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Mustafa İNAN
2021-08-05 13:58:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları yok ediyor
YEREL HABERLER Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları ...
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye ...
Samsun'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi
Önlenebilir körlük nedeni: ‘Glokom’
YEREL HABERLER Önlenebilir körlük nedeni: ‘Glokom’
Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu sebebi
YEREL HABERLER Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu ...
Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların ...
Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı
YEREL HABERLER Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı
Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu buldu Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün tanıtım günleri etkinliğinde ‘Tony’nin gösterisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu ...
Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı
Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan ...
Silaj streçleme makineleri teslim töreni
YEREL HABERLER Silaj streçleme makineleri teslim töreni
Samsun'daki vahşi cinayette 3 kişiye müebbet, 4 kişiye 10'ar yıl hapis
YEREL HABERLER Samsun'daki vahşi cinayette 3 kişiye müebbet, 4 ...
Bafra'da sıcaktan bunalanlar sosyal tesisleri doldurdu
YEREL HABERLER Bafra'da sıcaktan bunalanlar sosyal tesisleri ...
SBB'nin “pandemi desteği” sürüyor
YEREL HABERLER SBB'nin “pandemi desteği” sürüyor
Samsun itfaiyesi teyakkuzda Samsun itfaiyesi orman yangınlarında destek vermeye hazır
YEREL HABERLER Samsun itfaiyesi teyakkuzda Samsun itfaiyesi orman ...
Yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti Başkan Demir: "Her alanda ekiplerimiz sahada"
YEREL HABERLER Yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti Başkan Demir: "Her ...
Kadın girişimcilerden 'aşı' çağrısı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden 'aşı' çağrısı
42 yıllık hizmete veda Hastane müdürüne veda yemeği
YEREL HABERLER 42 yıllık hizmete veda Hastane müdürüne veda yemeği
İlkadım'da muhtarlar dayanışması
YEREL HABERLER İlkadım'da muhtarlar dayanışması
Samsun'da 884 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 884 kişi yakalandı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı