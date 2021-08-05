Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi

İHA

Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu zamana kadar 16 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, 18 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.
Geçen sezon averajla Süper Lig’e çıkma şansını yitiren Samsunspor bu sezon da iddialı bir kadro kuruyor. Geçen sezon kadroda bulunan 18 futbolcu ile yollarını ayıran, 1 futbolcudan kulüp bulmalarını isteyen kırmızıbeyazlılar, yaz transfer sezonunda şu ana kadar 16 yeni ismi kadrosuna kattı.

16 transferin 3’ü yabancı 13’ü yerli oldu
Samsunspor, bu transfer sezonunda Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri, Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç ve Herta Berlin’nden orta saha oyuncusu Cihan Kahraman’ı transfer etti.

18 isimle yollar ayrıldı, 1 futbolcu kulüp arıyor
Kırmızıbeyazlılarda geçen sezon kadroda bulunan kaleci Furkan Köse, Sakaryaspor ile anlaştı. Kaleci Ahmat Altın ve sol bek Kerem Can Akyüz’ün sözleşmesi sona erdi. Erkam Reşmen de Boluspor ile anlaştı. Stoper Veli Çetin Manisa FK ile anlaştı. Sağ bek Erhan Kartal Tuzlaspor ile anlaştı. Sağ bek Caner Arıcı’nın sözleşmesi sona erdi. Sol bek Mücahit Albayrak’ın kiralık sözleşmesi uzatılmadı ve Gaziantep FK’ya geri döndü. Sağ kanat Guido Koçer Bandırmaspor ile anlaştı. Defansif orta saha Oğuz Gürbulak Ümraniyespor ile anlaştı. Ön libero Ferhat Çulcuoğlu’nun sözleşmesi sona erdi. Martinikli forvet Mathias Couruer ile karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Sol kanat Jugurtha Hamroun’un sözleşmesi sona erdi. Kanat forvet Burak Çalık’ın sözleşmesi sona erdi. Ofansif oyun kurucu İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor ile anlaştı. Stoper Yalçın Ayhan Eyüpspor ile anlaştı. Kenar forvet Edwin Gyasi ise karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fes edildi. Ofansif orta saha Gökhan Alsan B. B: Erzurumspor ile anlaştı ve forvet Nadir Çiftçi’ye ise kendisine kulüp bulması için izin verildi.

Mevcut kadroya yeni takviyeler yapılacak
Samsunspor’un şu anki kadrosunda kaleci olarak Nurullah Aslan, Aykut Özer ve Alp tutar yer alıyor. Kırmızıbeyazlıların defans hattında stoper Kevin Boli, stoper Yunus Emre Çift, stoper Recep Burak Yılmaz, stoper Ercan Yazıcı, sol bek Soner Gönül, sol bek Esin Hakaj, sol bek Hüseyin Öztürk ve sağ bek Ali Ülgen, sağ bek Alaaddin Okumuş ve stoper Barış Başdaş yer alıyor. Karadeniz temsilcisinin orta sahasında ön libero Osman Çelik, iki yönlü orta saha Hasan Kılıç, derin oyun kurucu Vukan Savicevic, orta saha Semih Altıkulaç, orta saha Cihan Kahraman, ofansif orta saha Gökhan Karadeniz, kanat forvet Ange Plumain, kanat forvet Eraldo Çinari, kanat forvet Yasin Öztekin, sol açık Brahim Darri, sol açık Furkan Fehmi Güneş, sol açık Onur Eriş ve sağ açık Enes İslam İlkin bulunuyor. Samsunspor’un forvet hattında ise geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve birkaç maça çıkabilen Tomane, kiralıktan dönen Ahmethan Köse ve yılların tecrübesi Mehmet Akyüz bulunuyor.
Ailevi nedenler dolayısıyla kulüpten izin alan Dja Djedje konusunda net bir gelişme yokken, Samsunspor’un yabancı bir forvet oyuncusunu kadroya katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim
YEREL HABERLER Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı ...
Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları yok ediyor
YEREL HABERLER Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları ...
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye ...
Samsun'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi
Önlenebilir körlük nedeni: ‘Glokom’
YEREL HABERLER Önlenebilir körlük nedeni: ‘Glokom’
Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu sebebi
YEREL HABERLER Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu ...
Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların ...
Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı
YEREL HABERLER Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı
Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu buldu Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün tanıtım günleri etkinliğinde ‘Tony’nin gösterisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu ...
Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı
Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan ...
Silaj streçleme makineleri teslim töreni
YEREL HABERLER Silaj streçleme makineleri teslim töreni
Samsun'daki vahşi cinayette 3 kişiye müebbet, 4 kişiye 10'ar yıl hapis
YEREL HABERLER Samsun'daki vahşi cinayette 3 kişiye müebbet, 4 ...
Bafra'da sıcaktan bunalanlar sosyal tesisleri doldurdu
YEREL HABERLER Bafra'da sıcaktan bunalanlar sosyal tesisleri ...
SBB'nin “pandemi desteği” sürüyor
YEREL HABERLER SBB'nin “pandemi desteği” sürüyor
Samsun itfaiyesi teyakkuzda Samsun itfaiyesi orman yangınlarında destek vermeye hazır
YEREL HABERLER Samsun itfaiyesi teyakkuzda Samsun itfaiyesi orman ...
Yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti Başkan Demir: "Her alanda ekiplerimiz sahada"
YEREL HABERLER Yaşlılara evde fizyoterapi hizmeti Başkan Demir: "Her ...
Kadın girişimcilerden 'aşı' çağrısı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden 'aşı' çağrısı
42 yıllık hizmete veda Hastane müdürüne veda yemeği
YEREL HABERLER 42 yıllık hizmete veda Hastane müdürüne veda yemeği
İlkadım'da muhtarlar dayanışması
YEREL HABERLER İlkadım'da muhtarlar dayanışması
Samsun'da 884 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 884 kişi yakalandı