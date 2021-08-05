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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor

İHA

İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor

–Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ‘İlkadım Kart’ uygulamasının yakında hayata geçeceğini söyledi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik sevilerine göre nakit yardım olanağı sunan Hilal Kart uygulamasını modernize ederek Türkiye’de bir ilk olacak sosyal sorumluluk projesi olan “İlkadım Kart” uygulaması ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım desteğini sürdürecek.
İhtiyaç sahibi ailelerin ekonomik durumlarına göre yardım olanağı sağlayan “Hilal Kart” uygulamasını modernize edilerek kullanım yönünden kredi kartına benzer bir uygulama olan İlkadım Kartın müjdesini veren Başkan Demirtaş, “İlkadım Kartı hayata geçirme amacımız; ihtiyaç sahiplerinin sadece bakkal ve marketlerde alışveriş yapabilmesini sağlamak değil, dayanışmanın devamına yol açarak bunu kurumsal niteliğe kavuşturmak ve halkımızı bu kartı kullanımına teşvik ederek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz” dedi.


“Her ilde her yerde kullanıma açık olacak”
Kartın diğer kartlardan ayıran yönünün sosyal yardımlara destek olacağının altını çizen Başkan Demirtaş, “Hayata geçireceğimiz uygulama olan İlkadım Kart tüm iş yerlerinde ve internet alışverişlerinde kullanılabilme özelliğini taşıyor. Kart ücretinin ve aidatının olmadığı kartımız bildiğiniz günlük hayat ta kullandığımız hem kredi kartı hem de bank kart kullanım kolaylığını kullanıcılarına sağlıyor. Türkiye’nin her yerinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği İlkadım Kartla yapılan alışverişlerden elde edilen komisyonlar sosyal yardım havuzuna aktarılacak. Kart komisyonlarının bankaya değil, sosyal yardım alan ailelerimizin sofrasına gidecek. İlkadım Kart'la her alışverişte iyilik yapmış olacağız. İhtiyaç sahibi ailemiz neye ihtiyacı olduğuna kendisi karar verip kendi ihtiyacını istediği yerden temin edecek. Böylece halkımız hem alışverişini yapacak, hem de ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatacak. Bu komisyon havuzunda biriken paralar ihtiyaç sahibi ailemizin ekonomik seviyelerine göre tespit edilen limitlere göre ihtiyaç sahibi ailelerimizin kullanımına sunulacak” diye konuştu.

“Hilal kartı modernize ettik”
20092014 yılları arası belediye başkanlığı döneminde yerel yönetimlerin de örnek aldığı Hilal Kart uygulamasıyla sosyal belediyecilik ve yardımlaşma anlayışına farklı bir boyut kazandırdığını da hatırlatan Başkan Demirtaş, “Önceden yapılan gıda yardımları uzun kuyruklara, kavgalara ve dağıtım esnasında olumsuz görüntülerin çıkmasına neden oluyordu. İhtiyaç sahipleri, yardımlarını rencide olarak alıyordu. Biz bu çirkin görüntülere son verdik. Hilal Kart uygulaması ile ilçemizdeki ihtiyaç sahibi 4 bin 800 vatandaşımıza bu sistemle, ekonomik seviyelerine göre 75, 100, 150, 200 TL olarak toplamda nakit yardım yaptık. Yardımlaşmada kartlı dönemi hayata geçirdik. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Hilal Kart aracılığıyla kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanı verdik. İlkadım Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerimize kredi kartı kullanım özelliğini ekleyerek bu yardımlaşma kültüründe yardıma muhtaç vatandaşlarımızın reklamını değil, ihtiyacını gidererek yardım yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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