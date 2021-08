Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi çekilmeli"

Kadınlarda küresel kanser görülme oranları incelendiğinde en sık görülen kanserin, meme kanseri olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, "40 yaş sonrası mutlaka her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 3540 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. 2018 yılında dünyada yeni tanı alan meme kanserli kadın sayısı 2 milyon 88 bin 849 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Necati Özen, "Kadın kanserleri içinde meme kanseri oranı yüzde 25,4 olarak verilmekte; diğer bir deyimle her 4 kadın kanserinin biri meme kanseri olmaktadır. Yine 2018 verilerine göre kadınlarda kansere bağlı ölümler incelendiğinde meme kanseri yüzde 15 ile birinci sıradadır. Meme kanserlerinin toplumda çok sık görülmesine karşın erkenden tanınır ve tedavi edilirse, sonuçları çok başarılıdır" diye konuştu.



20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi yapılmalı

Kadınların 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesini yapmaları ve 2040 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi yaptırmalarının önerildiğini hatırlatan Prof. Dr. Necati Özen, “40 yaş sonrasında ise mutlaka her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 3540 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. İlk mamografi ve aynı dönemde meme muayenesi 45 yaş sonrası takibin nasıl olacağını belirlemeye yardımcı olur. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir. Tanısı kesinleşen vakalarda tedavi planı meme cerrahı ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından netleştiriliyor. Meme kanseri gerek tanı aşamasında ve gerekse tedavi aşamasında birçok ilgili birimden oluşan multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Tanı ve tedavide isabetli, doğru kararlar alınması böyle bir yaklaşım şekli ile yakından ilgilidir. Bu süreçlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürümesi için bünyesinde Meme Radyoloğu, Meme Cerrahı, Tıbbi Onkolog, Radyasyon Onkoloğu, Patolog, Nükleer Tıp Uzmanı, Plastik Cerrah ve Klinik Psikolog olan meme sağlığı merkezi bulunan bir hastanede tanı ve tedavi uygulamalarının yaptırılması tavsiye edilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.