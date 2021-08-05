PTT'den Terme'ye özel pul

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere Terme manzaralı pul bastırıldığını bildirdi.

Terme Belediyesi tarafından başta mükellefler olmak üzere vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalara yapıştırılmak üzere ilçe manzaralı özel posta pulu bastırıldı. Üzerinde Terme Belediye logosu bulunan iki çeşit posta pulları ile ilçenin tanıtımına katkı sağlanacak.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret eden Samsun PTT Başmüdür Yardımcısı Mustafa Pehlivan, Terme Belediyesi'ne özel yapılmış pulları Başkan Kılıç'a teslim etti. Ziyarette PTT Baş Müdür Yardımcısı Pehlivan'a, PTT Terme Müdürü Cemalettin Hüseyin Polat ve Pazarlama ve Satış Müdürü Derya Savaş eşlik etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan PTT Başmüdür Yardımcısı Pehlivan, “Hazırlanan pul çalışmasında Terme'ye ait 2 farklı resim kullanıldı. Pullar belediye tarafından yapılacak gönderilerin üzerinde kullanılacak. Yapılan bu çalışma ile Terme’nin tanıtımına büyük bir katkı sağlanmış olacak. Uygulamamız vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar tarafından oldukça ilgi görmektedir" dedi.

Çalışmanın Terme’nin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Kılıç ise şunları söyledi:

"Ülkemizin en önemli kurumlarından bir tanesi olan PTT hayatımızın her noktasında bizlere yardımcı oluyor. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak böyle bir çalışmaya imza attıkları için sayın müdürlerimiz nezdinde tüm PTT teşkilatına teşekkür ediyorum."

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