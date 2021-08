Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değildir, kitap bir ihtiyaçtır”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değil, bir ihtiyaçtır” dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Turgay Ekşi ile beraberindeki 40 öğrenci, Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. İller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi sayesinde farklı illerden Samsun’a gelen 40 genç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile buluştu. Rektörlük senato salonunda gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal gelen konuklarına Samsun ve Üniversite hakkında bilgiler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



“Kendinize mutlaka bir hobi edinmelisiniz”

Öğrencilerle sohbet eden Rektör Ünal, “Kendinizi ifade edebileceğiniz, kendi gelişiminize katkı sağlayacak bir uğraşı edinmek sizi mutlu eder. Kişisel gelişiminize katkı sağlamanın yanı sıra size sosyal bir çevre oluşturur fakat en önemlisi hayatınızda karşılaşacağınız zararlardan sizi uzak tutar. Bu nedenle ailenizle kaynaşacağınız ailenizin içerisinde paylaşacağınız ortak iletişim imkanı sağlayacak dili geliştirecek bir hobi mutlaka bulmalısınız” diye konuştu.



“Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değildir, kitap bir ihtiyaçtır”

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Rektör Ünal, “Suya nasıl ihtiyaç duyuyorsanız ve hemen kalkıp su içiyorsanız kitaba da ihtiyaç duymalısınız çünkü kitap eğitimin aracıdır. Bu nedenle mutlaka kendinize ait küçük bir kütüphaneniz olmalı. Elinize bir kitap alıyorsanız onu mutlaka bitirmeli ve daha sonrasından size ne kazandırdığını ölçmelisiniz. Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değil, bir ihtiyaçtır. Bilgi edinmek ve edindiğiniz bilgi ile hayatınızı biçimlendirmek yani doğru yöne yönelmek için tek araç bilgidir. Sizi yere sağlam bastıracak olan yaştasınız. Öğrenmeyi ve öğrendiğiniz bilgileri doğru kullanmayı öğrenirseniz sadece kendinize değil etrafınızdakilere de ışık olursunuz. Bu yaşta böyle bir projenin içerisinde yer almak son derece büyük bir fırsat. Bunu yakalamışsınız ve bundan sonra da sürdürmenizi tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Her bir gencin üniversiteli olmayı hayal ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise şunları söyledi:

“Bizler de öğrencilerimizin Rektör hocamızı görmelerini ve bilmelerini istedik. Üniversite adına en yetkin hocaları dinlesinler, onların öğütleriyle içlerindeki sevgi biraz daha artmış olsun. Türkiye’nin her tarafında yürütülen bu proje bir kardeşlik projesi olup ciddi anlamda ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Biz bu çocuklarımızı Cumhurbaşkanımızın özel misafirleri olarak görüyoruz ve Samsun’da gezilecek görülecek her yeri göstermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bizi kabul edip ağırladığınız için ve ayrıca öğrencilerimize vermiş olduğunuz nasihatlar için çok teşekkür ederiz.”

Görüşme öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

