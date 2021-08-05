Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi

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Canik Belediyesi tarafından kadınlara ve çocuklara sosyal, kültürel alanlarda eğitim veren Hanım Konakları pandemiden sonra aktif bir şekilde yüzlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor.

Hanım Konakları, kadınlar ile çocukların sosyokültürel gelişimine katkı sağlayan eğitim ve hizmetleriyle ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. İçinde ahşap boyama, biçki dikiş, el sanatları, iğne oyası, dekoratif ürünler, amigurumi, takı tasarımı, mefruşat, kuaförlük cilt bakımı, kâğıt rölyef, aşçılık, Arapça, Kur’anı Kerim gibi kursları bulunduran Hanım Konakları’nda çocuklar için Sıbyan Eğitimleri de bulunuyor. Pandemi döneminden sonra kapılarını açan Hanım Konakları’nda 250 yetişkin öğrenci, 300 okul çağı Kur’an Kursu öğrencisi ve sayısı 150’yi aşan 46 yaş arası sıbyan mektebi öğrencisi bulunuyor.

Canik’teki sosyal ve kültürel hayata önemli katkılar sunan Hanım Konakları’nda anneler çeşitli kurslarda kendilerini geliştirirken, çocukların da Konaklarda bulunan kreşlerde güzel vakit geçirmesi sağlanıyor. Çocukların eğlenirken öğrendikleri, el becerilerini geliştirdikleri eğitim programlarında birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda içerisinde yer alan Sıbyan Mektebi’nde ise okul öncesi yaş grubundaki çocuklara değerler eğitimi veriliyor. Hanım Konakları’nda, çocukların ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirebilecekleri geniş yelpazeye sahip eğitim programları bulunuyor. Hanım Konakları kurs ve eğitim kayıtlarına yeni sezon döneminde de devam edecek.

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