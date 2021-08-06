İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

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İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolunun 39. kilometresinde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Gölköy ilçesine fındık toplamaya giden Esat Özkan idaresindeki 34 TH 3301 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce refüje çıktı daha sonra sonra da tekrar yola inerek yol kenarındaki park halindeki kepek yükle 19 SU 372 plakalı kamyona çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Emine Özkan (50), Melek Aydın (21) ile Büşra Yavuz (21) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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