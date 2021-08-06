72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor Açık sularda kilometrelerce yüzerek gözden kayboluyor, bazen polise 'kayboldu' ihbarı yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor Açık sularda kilometrelerce yüzerek gözden kayboluyor, bazen polise 'kayboldu' ihbarı yapılıyor

İHA

72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor Açık sularda kilometrelerce yüzerek gözden kayboluyor, bazen polise 'kayboldu' ihbarı yapılıyor

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki Şengör Kaynar, her gün sabahları spor amaçlı girdiği denizde yüzerek gözden kayboluyor. Uzaklara gitmesinden dolayı kimi zaman cankurtaranları kimi zaman da sahil güvenlik ekiplerini harekete geçiren Kaynar, yüzme aşkından vazgeçmiyor.
Evli ve 2 çocuk babası Şengör Kaynar, her gün 2 ile 3 kilometre yüzerek açık denizlere kulaç atıyor. Kendisi gibi 65 yaşından büyük arkadaşlarıyla her sabah Atakum sahiline giden Kaynar, önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, akabinde girdiği Karadeniz'in hırçın sularında gözden kayboluncaya kadar yüzüyor. Arkadaşları 72 yaşındaki Şengör Kaynar için endişelendiklerini dile getirseler de o, yüzme tutkusu sayesinde birçok kişiyi boğulmaktan kurtardığını söylüyor.
Yüzme aşkının çocukluğundan beri devam ettiğini ifade eden Şengör Kaynar, "Samsun'da eski iskeleler vardı. Ben bu iskelelerde devamlı yüzen insandım. Atakum'a geldim ve yıllardır Atakum'da yüzerim. Spor yaparım, cimnastikten geri kalmam. Zaman zaman çok ileri açılıyorum. Eskiden bu sahilde polis karakolu vardı. Botlarla beni 2 defa uyardılar 'fazla açılma' diye. Bu yaşta sağlığım yerinde ve yüzmeye devam ediyorum. Arkadaşlarla beraber her sabah yüzmeye geliriz. Beni ikaz ederler, 'fazla açılma' diye. Nerden bakarsan gidiş geliş 2 bin ile 3 bin metre yüzüyorum. Zaman zaman yüzerken balıkçı motorları ve belediyenin gezi tekneleri geçiyor. Onlar bana selam veriyor. Deniz anaları oluyor. Sağa kaçıyorum, soldan geliyorlar. Zaman zaman canımı acıtıyorlar. Dalga olduğu zaman çevre illerden gelen vatandaşlara boğulma uyarısı yapıyorum. Zaman zaman can kurtardığım da oluyor. İnsan duyarsız kalamıyor. Orada neticesinde dalga ile mücadele ediyor. Genç delikanlılar lafımı dinlemiyor. Zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Ben de gereken neyse insani yönden kurtarmaya çalışıyorum. Sağlığım yerinde olduğunca yüzmeye devam ediyorum" dedi.

Vatandaşlar boğuluyor zannediyor
Zaman zaman uzaklara gittiğinde vatandaşların polisi arayarak ihbarda bulunduğu söyleyen Kaynar, "Arkadaşlarım çok merak ediyor. 'İleriye gitme, boğulursun' diyorlar. Ben de 'kendime güveniyorum' diyorum. Açık denizlere kadar gidiyorum. Sahil güvenlik bana ikazda bulunuyor. Öncesi de vatandaşlar benim için 'denizde boğuluyor' diye ikazda bulundu. Polisler benim yanıma geldiler, 'ne yapıyorsun' dediler. Ben de 'sabah sporu yapıyorum' dedim. Vatandaşlar endişeye kapılmış, ben de bota binerek sahile geldim" diye konuştu.
Şengör Kaynar yaşına rağmen spor yapmaya hevesi olmasından ve kilometrelerce yüzmesinden dolayı çevresindeki vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de dolgu ile yok olan plajlardan 'mavi bayraklı' 21'i kaldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de dolgu ile yok olan plajlardan 'mavi ...
Samsun'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza ...
Samsun'da sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da sulama havuzuna düşen genç hayatını ...
Otobüsün çarptığı otomobil devrildiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Otobüsün çarptığı otomobil devrildiği kaza kamerada
Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper Lig”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper ...
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası ...
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi
Melih Okutan Samsunspor’da
YEREL HABERLER Melih Okutan Samsunspor’da
Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor
YEREL HABERLER Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor
9 yaşındaki otizm hastası çocuk 7 aylık kardeşini pencereden attı
YEREL HABERLER 9 yaşındaki otizm hastası çocuk 7 aylık kardeşini ...
Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”
Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değildir, kitap bir ihtiyaçtır”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir ...
Başkan Doğan: “Sporcularımızın daima arkasındayız”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Sporcularımızın daima arkasındayız”
Başkan Özdemir: “Tüm derneklerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Tüm derneklerimizin yanındayız”
Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor mesafeler kısalıyor
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor ...
Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet düşüncesiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet ...
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
PTT'den Terme'ye özel pul
YEREL HABERLER PTT'den Terme'ye özel pul
Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi çekilmeli"
YEREL HABERLER Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi ...
Karadeniz’de müsilaj tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz’de müsilaj tehlikesi
İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor
YEREL HABERLER İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor
Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi
YEREL HABERLER Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu ...