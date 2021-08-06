Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı Şeftalide verim beklenenin üstünde

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaygın bir şekilde sürdürülen şeftali üretiminde bu yılki verimin geçen seneye oranla daha fazla olduğu belirtildi.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Fahrettin Demircan, bu seneki şeftalinin geçen seneye oranla daha fazla olduğunu belirterek, "Geçen seneye oranla 2 katı daha fazla olmasını bekliyoruz” dedi. Geçen seneye oranla bu yıl daha fazla şeftali olduğunu söyleyen çiftçi Fahrettin Demircan, "Bu seneki şeftaliden çok memnunuz. Allah'a çok şükür satışlarımız da iyi. 2025 dönümlük alanda şeftali bahçem var. Bu sene, geçen seneye oranla daha fazla şeftali var. Geçen sene daha azdı. Bu sene iki katı kadar elde ettik" diye konuştu.



"Marketlerde ise 15 TL'ye satılıyor"

Çifti Fahrettin Demircan, kendisi SebzeMeyve Hali’ne 6 ila 8 lira arasında sattığını, marketlerde ise 15 TL'ye satıldığını ifade ederek, "Burada işçilerimizle birlikte şeftalinin hasadını yapıyoruz. Sonrasında Çarşamba SebzeMeyve Hali’ne ürünümüzü götürüyoruz. Orada satışını yapıyoruz. 1520 sene öncesine kadar şehir dışına da gönderiyordum. Şimdi sadece buraya götürüyorum. Satışımı, 6 ve 8 TL arasında yapıyorum. Marketlerde ise 15 TL'ye satılıyor." şeklinde konuştu.

'Damlama sulama tekniği kullanıyoruz'

Şeftali üretimi yapan çiftçilerin daha çok damlama sulama yöntemi kullandığını vurgulayan çiftçi Demircan, "Damlama sulama tekniği kullanıyoruz. Yağmurlama sulama tekniğini kullanmıyorum. Çünkü güneşli günlerde zarar veriyor. Çiçekleri döküyor. Damlama sulamanın faydaları ise tek bir noktadan giderek her yeri eşit suluyor" ifadelerini kullandı.

Şeftali hasadı döneminde bahçede çalışan işçi ise işinin zahmetli olduğunu şu cümlelerle anlattı: "Çok zahmetli ve tozludur. Tozu insanın vücudunu yakıyor. Güneşli havalarda zor oluyor ama serin havalarda rahat bir şekilde çalışabiliyoruz."



Şeftaliden yana çiftçi mutlu

Şeftali hasat zamanı ile ilgi açıklamalarda bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise çiftçilerin bu sene yüzünün güldüğünü vurguladı. Aydemir, "Bu sene şeftalide geçen seneye göre daha verimli. Çiftçimizin bu sene şeftaliden yana yüzü gülüyor. Zahmetli bir işte olsa sonucunda çiftçimizin yüzü gülmesi her zaman daha önemli. Yaz aylarının en sıcak günlerinde toplanan şeftalilerde zor günler yaşayan şeftali işçileri yüksek sıcaklıklarda ter döküyor. Hepsine emeklerim için teşekkürlerimi sunuyorum ve sonucunda tarlalarında emek edip topladıkları şeftalilerinin iyi para etmesini diliyorum ve hepsine daha bereketli ya da kazançlı olmasını diliyorum çiftçilerimize hayırlı olur inşallah" açıklamasında bulundu.

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