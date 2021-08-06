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SAMÜ'de çift anadal ile 2 ayrı diploma imkanı Samsun Üniversitesi YKS tercih dönemi öncesinde rehber öğretmenlerle buluştu

İHA

SAMÜ'de çift anadal ile 2 ayrı diploma imkanı Samsun Üniversitesi YKS tercih dönemi öncesinde rehber öğretmenlerle buluştu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına istinaden öğrencilere rehberlik edecek olan devlet ve özel okullarının ortaöğretim kademelerindeki okul müdürleri ve rehber öğretmenleriyle istişare toplantısında buluştu.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen toplantı, Samsun Üniversitesi İlkadım Rektörlük Ofisinde gerçekleşti. Toplantıya Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, akademik birim dekan ve müdürleri, orta öğretim kurumların ait okul müdürleri ve rehber öğretmenleri, rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri katıldı. Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, üç yıl önce kurulan Samsun Üniversitesinin; nitelikli, güncel ve çağın gereklerine uygun müfredat yapısı, uygulamalı iş yeri eğitimine ağırlık veren, şehrin ve ülkenin gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni açılan fakülte ve bölümlerle yapılanmasını, nitelikli toplum için nitelikli üniversite düsturu ile sürdürdüğünü ifade etti.

Çift anadal imkanı ile iki ayrı diploma
Prof. Dr. Kaynak toplantıda, üniversitenin öğrencilere hiçbir üniversitede olmayan geniş kapsamda çift anadal imkanı sunduğunu, bu sayede Samsun Üniversitesini tercih eden öğrencinin mezuniyeti sonrasında ailesine tek diploma yerine iki farklı bölüme ait diploma ile dönebileceğini belirtti. Örnek vererek açıklayan Kaynak, “Mühendislik Fakültesine ait Makine Mühendisliği Bölümünde kaydını yaptıran öğrencinin aynı fakülte bünyesindeki Yazılım, ElektrikElektronik, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden birinde çift anadal yapabileceği gibi farklı bir akademik birim olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünde de çift anadal yaparak aynı anda iki ayrı diploma ile mezun olabilecek” dedi.

Tıp Fakültesine bu yıl 40 öğrenci kabul edilecek
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, 2021/2022 döneminde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesine 40 öğrenci kabul edileceğini belirterek, kısa sürede şehre Tıp Fakültesi'nin kazandırılmış olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Çağan ise; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Coğrafya, İletişim Tasarımı ve Yönetimi ve Ekonomi ve Finans bölümlerine öğrenci kabul edileceğini ve dileyen öğrencinin ikinci bir bölümü çift anadal kapsamında olabileceğinin altını çizdi.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Keleş; Fakültelerinin Yazılım, Makine, Elektrik ve Elektronik, Biyomedikal ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden oluştuğunu, modern ve gelenekseli barındıran laboratuvar ve uygulama alanı ile ilgili alt yapının birçok üniversite olmayan nitelikte oluşturulduğunu aktardı.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Selim Durna, Birimlerinin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği ve Uçak Bakım ve Onarımı Bölümlerinden oluştuğunu ifade ederek, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarından ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kez birinci ve ikincilik ödülleri aldığına dikkat çekti.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Halil İbrahim Düzenli, bu yıl Mimarlık Bölümüne ilk defa 40 öğrenci kabul edileceğini, fakülte yapılanmasının ise üniversiteye devredilen 600 dönümlük arazi üzerinden yer alan Ballıca tütün fabrikasına ait 60 adet hangarın ana mimari yapısını korunarak restore edilen alanda konumlandırıldığını ifade etti. Düzenli, yerleşkeyi deniz, Kuş Cenneti, üniversiteye ait uçuş pistinin çevrelediğini, alanının ise ormanlık alana sahip olduğu yeşilin hâkim olduğu son derece öğrenci dostu konuma sahip olduğunu anlattı.
Kavak Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Görevlisi İsmail Balkabak da birimlerinin teknik anlamda önlisans programına sahip bölümlerin yer aldığını aktardı.
Rehber öğretmen ve okul müdürleri davetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul müdürleri ve rehber öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri toplantıya davet edilerek fikir ve kanaatlerinin alınmasından dolayı duydukları memnuniyete, Samsun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı kurumları iş birliğinin önemine vurgu yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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