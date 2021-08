Başkan Demir: “Problemleri biliyor ve aşamalı olarak çözüyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bütün mahallelerin problemlerini biliyor ve üzerine çalışıyoruz. Yol ve su yatırımlarında yoğun bir gayret içindeyiz. Yeni, problemsiz, mutlu insanların yaşadığı bir Samsun’u mutlaka oluşturacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mahalle buluşmaları kapsamında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla keyifli bir sohbet ortamında buluşarak çay içen Başkan Demir, şehrin her noktasına erişerek sıkılmadık el bırakmayacaklarını dile getirdi.

Karadeniz Spor Tesisleri önünde Çatalarmut Mahallesi sakinleri tarafından karşılanan Başkan Mustafa Demir, “Şehrimizin her noktasına erişerek sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Tüm Karadeniz Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Halı sahayı görünce ben de çocukluğuma geri dönsem mi diye düşünmedim değil. Bu akşam Çatalarmut’ta olmak istedik. Haftanın her günü gecegündüz gayret içindeyiz. Şehrin tüm sorunlarıyla ilgili planlı bir şekilde çalışıyoruz. Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı gözümüzde canlandıralım. Buradan Türkiye’ye, oradan da dünyaya bakalım. İddia ediyorum; Türkiye’nin en güzel şehri Samsun. Tüm ilçelerinde şehir hayatı olan bir şehiriz. İlçelerimizde yaşayan insanlar, şehir merkezinde işleri olmadığı sürece gelmezler. Dolayısıyla Türkiye’de yatay kalkınmayı dengelemiş başka bir şehir yok” ifadelerini kullandı.



“750 iş makinesi ile sahadayız”

“Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile gönül belediyeciliği yapıyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaptığımız iş ile insanlarımızın gönlünü duasını alacağız. Bu amaçla da biz hizmetlerimizi yapıyoruz. Bütün mahallelerin problemlerini biliyor ve üzerine çalışıyoruz. Yol ve su yatırımlarında yoğun bir gayret içindeyiz. Sadece fen işlerinde 500, 250’de SASKİ’de olmak üzere 750 iş makinesiyle ekiplerimiz ilçelerimizin tamamında sahada. Biten yollarımızı gidip görünüz. Harika iş çıkarıyoruz. Samsun’un merkezine tamiratla yol yakışmadığı için söküp altyapısıyla birlikte yeniden yapıyoruz. Akıllı kavşak projesine başladık. İçme suyu yatırımlarını çok vizyoner yapıyoruz. Sağlam ve kalıcı alt yapıyı yapıyoruz” diye konuştu.



“Çatalarmut nezih bir yer olacak”

Çatalarmut Mahallesi’nin sorunlarına da değinen Başkan Mustafa Demir, “Çatalarmut’un ana sorunu, buranın imarı. Kürtün Havzasına kadar plansız bir tane bile alan kalmayacak. Canik’in alan planlamasını bitirdik. Biz haktan hakkaniyetten ayrılmayınca, güzel de plan yapınca vatandaş niye memnun kalmasın ki. Çatalarmut Mahallesi’nde şu an mülkiyet sahiplerinin başına sıkıntı olan buralar, planlamayla birlikte en nezih yerlerden birisi olacak. Spor konusunda da burada çok iyi bir gelenek var. Sporu desteklemeye devam edeceğiz. Çatalarmut’un planını, spor alanları da dahil her alanı planlayıp bitireceğiz. Spor alanları, çocuklarımız için çok önemli. Size de spor alanı ayıracağız” şeklinde konuştu.



“Deniz manzaralı sanayi sitesi”

Kentsel dönüşümün Samsun’un ana konusu olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir şöyle devam etti:

“Kentsel dönüşüm Samsun’un ana konusu. Canik’ten Cedit’ e kadar bu alanın tümü kentsel dönüşüme muhtaç. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Altyapıya girip bitirdiğimizde yollarını tertemiz yapıp hizmete sunacağız. Gülsan, 20 senedir bekliyor. Toybelen, gelecek yıl bitiyor. Proje bittiğinde göreceğiz. Oradaki kiracı olan esnaflar, statü atlayacak. 400 dükkan satın alınmasını bekliyorduk, 700’ü buldu. 800 dükkanımız daha var. TOKİ ile görüşüyoruz. Belediye Evleri, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitesi esnaflarına da Toybelen’i açacağız. Türkiye’de deniz manzaralı, mükemmel altyapıya sahip bir sanayi sitesine biz sahip olacağız. Gülsan’ı kaldıracağız. Oraya imar yapmayacağız. 12 bin kişilik Türkiye’nin en estetik mimarili camini yapmak bize yakışır. Bu camiyi Samsun yapacak. Güzel bir proje hazırladık. Millet bahçesi, 250 dönümlük Gülsan, 300 dönüm Doğupark ile bütünleşen müthiş bir hizmet olacak.”



Mutlu insanların yaşadığı samsun

Mahallelerde kentsel dönüşüm ana ve ara yollarla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir şunları söyledi: “Burada farklı bir yol izliyoruz. Sağlıklı, güvenli ve hızlı ulaşım için kentsel dönüşüme tabi tutacağımız mahallelerin önce cadde ve bulvarlarını planlıyoruz. Karasamsun’dan Yenidoğan’a, Kadıköy’den Fatih Mahallesi'ne kadar kamu, spor ve altyapı alanlarını planlıyoruz. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla tek tek görüşeceğiz. Anlaştığımız mülkiyet sahiplerini yeni yapılan konut alanlarımıza taşıyacağız. Tüm altyapıları da yenileyeceğiz. Aşamalı olarak Samsun, vizyoner anlamda inşa edilmiş olacak. Gençlerimiz, çok hızlı şekilde değişimi yaşayarak görecek. Yeni, problemsiz, mutlu insanların yaşadığı bir Samsun’u mutlaka oluşturacağız. Bu mahallelerde otopark problemleri yaşamayacağız. İmar uygulamasında adaletli davranacağız. Tüm mühendislik uygulamalarını kullanıyoruz.”

