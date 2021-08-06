Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

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Samsun'da bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, İkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine M.T. ve B.A.'nın içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada 74,21 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.A. ve M.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.A. ve M.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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