Üniversiteli adaylarına danışmanlık desteği Atakum Belediyesi üniversiteli adayları için ‘’YKS Tercih Merkezi’’ açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli adaylarına danışmanlık desteği Atakum Belediyesi üniversiteli adayları için ‘’YKS Tercih Merkezi’’ açıldı

İHA

Üniversiteli adaylarına danışmanlık desteği Atakum Belediyesi üniversiteli adayları için ‘’YKS Tercih Merkezi’’ açıldı

Atakum Belediyesi'nin YKS sonrası üniversite hayali kuran gençleri rehber öğretmenlerle buluşturduğu “Üniversite Tercih Merkezi” açıldı. Ücretsiz verilen danışmanlık hizmeti ile üniversiteli adayı gençlerin ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi hedefleniyor.
Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Merkezi, 2627 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası hayalini kurdukları üniversitelere girebilmek için büyük heyecan yaşayan gençleri Atakum Belediyesi Üniversite Tercih Merkezi’nde rehber öğretmenlerle bir araya getiriyor. Gençlerin kritik süreçte en doğru kararı vermesi için kolları sıvayan Atakum Belediyesi, adayların aldıkları puanlar doğrultusunda en iyi üniversitelere yerleşebilmesi için danışmanlık hizmeti başlattı. Yeşilyurt AVM içerisinde üçüncü katta açılan Üniversite Tercih Merkezi, 13 Ağustos tarihine kadar 14.0022.00 saatleri arasında gençlere destek olmaya devam edecek.

“Gençler için önemli dönem”
Üniversiteli adayları etkinlik kapsamında rehber öğretmenlerle bir araya gelerek kendilerine uygun üniversite programları hakkında bilgi alıyor. Adayların beklenti, ilgi ve yetenekleri ile üniversite sınavı sonrası aldıkları puanlar rehber öğretmenler tarafından değerlendirilip tercih listeleri oluşturuluyor. Öğretmenler ayrıca gençlerin tercih etmek istedikleri üniversitelerin fiziki özellikleri ve eğitim olanakları hakkında bilgi veriyor. Gençlerin çok önemli bir dönem yaşadığını belirten Psikolojik Danışman Selman Bucaklı, “Çok uzun yıllar emek vererek elde ettikleri bir başarı sıralaması ve 4050 yıllık yaşamlarını etkileyecek üniversite tercih süreci var. Bu süreçte sevgili gençlerimizin hata yapmadan, bilinçli ve sağlıklı biçimde tercih yapmaları adına bizler de Atakum Belediyemiz ile birlikte ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimizi tercih yapmadan önce mutlaka bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
YEREL HABERLER Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
Demirtaş: “Hem yolları hem de gönülleri yapıyoruz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Hem yolları hem de gönülleri yapıyoruz”
Başkan Demir: “Problemleri biliyor ve aşamalı olarak çözüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Problemleri biliyor ve aşamalı olarak ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Atların deniz keyfi
YEREL HABERLER Atların deniz keyfi
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu ...
SAMÜ'de çift anadal ile 2 ayrı diploma imkanı Samsun Üniversitesi YKS tercih dönemi öncesinde rehber öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER SAMÜ'de çift anadal ile 2 ayrı diploma imkanı Samsun ...
Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar Orman yangınlarından etkilenen kadınlar için gönüllü yöresel şalvarlar üretiyorlar
YEREL HABERLER Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel ...
Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı Şeftalide verim beklenenin üstünde
YEREL HABERLER Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı Şeftalide verim ...
Çarşambalı vatandaştan ‘kardeşçe’ ikram Azerbaycanlı itfaiye personeline ayran ikram etti
YEREL HABERLER Çarşambalı vatandaştan ‘kardeşçe’ ikram Azerbaycanlı ...
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ...
72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor Açık sularda kilometrelerce yüzerek gözden kayboluyor, bazen polise 'kayboldu' ihbarı yapılıyor
YEREL HABERLER 72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor Açık sularda ...
Karadeniz'de dolgu ile yok olan plajlardan 'mavi bayraklı' 21'i kaldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de dolgu ile yok olan plajlardan 'mavi ...
Samsun'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza ...
Samsun'da sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da sulama havuzuna düşen genç hayatını ...
Otobüsün çarptığı otomobil devrildiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Otobüsün çarptığı otomobil devrildiği kaza kamerada
Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper Lig”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper ...
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası ...
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi
Melih Okutan Samsunspor’da
YEREL HABERLER Melih Okutan Samsunspor’da
Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor
YEREL HABERLER Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor