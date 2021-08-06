Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur B. idaresindeki 55 AJ 539 plakalı kamyonet ile Muzaffer T.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Muzaffer T. ve motosiklette bulunan Kadir G. ve Serkan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.