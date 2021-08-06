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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karakum Yürüyüş Güzergahı'na akrilik zemin kaplama

İHA

Karakum Yürüyüş Güzergahı'na akrilik zemin kaplama

– Sinop Belediyesi tarafından Karakum Yürüyüş ve Koşu Güzergahı’nda yapılan akrilik zemin kaplama uygulamasında ikinci aşamaya geçildi. Daha önce yapılan asfalt seriminin ardından bir süre asfaltın sıkışmasını bekleyen ekipler bugün akrilik zemin kaplama için gerekli kimyasalların uygulanmasına başladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Alabaş, “Bu yürüyüş yolunda vatandaşlarımızı daha kolay ve daha sağlıklı bir şekilde yürüyüşlerini yapabilmeleri için bu çalışmaya başlamıştık. Biraz daha profesyonel bir zemin oluşturuyoruz. Asfaltın serimini tamamlamıştık şimdi de üzerine kimyasal uygulama yapıyoruz. Akrilik zemin kaplama uygulamamız 23 katmandan oluşacak. En son katmanda tabi ki akrilik boya uygulaması olacak. Onunla birlikte tamamlanacak. İlk başta profesyonel koşucuların kullandığı tartan pist uygulaması düşünmüştük. Burası daha çok halka açık bir yer olduğu için tartan pist yapmadık. Sonuçta bunun üzerinden bisiklet de geçer, akülü araçlar da geçer bu sebeplerle kolay zarar görebilirdi. Onun yerine bunu yaptık ve bu da diğer illerde de yaygın kullanılan bir uygulama. Biz 1 kilometrelik parçalar halinde bunu gerçekleştireceğiz. Ondan sonra devamındaki bir kilometreye uygulayacağız. Takriben 1520 gün boyunca bu şekilde devam edecek. Bilgilendirme levhalarımızı yerleştirdik uygulama yaptığımız bölümün etrafını da olabildiğince kapattık. Vatandaşlarımızın da işlemin devam ettiği bu bölümleri şu an için kullanmamasını istiyoruz” dedi.
Müdür Alabaş, Çekek Yeri’nde devam eden Sabahattin Ali Etkinlik Alanı projesinde de buna benzer bir uygulamanın asfalt üzerine akrilik boya uygulanması şeklinde gerçekleştirileceğini de açıkladı.

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