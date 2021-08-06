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Samsun'da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu açıldı: Ticarette hedef 1 milyar dolar Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Andan Ölmez: “500 milyon dolarlık ticareti 1 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz”

İHA

Samsun'da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu açıldı: Ticarette hedef 1 milyar dolar Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Andan Ölmez: “500 milyon dolarlık ticareti 1 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz”

Fildişi Sahili Samsun Fahri Konsolosluğu Merkez Ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fildişi Sahili Türkiye Büyükelçisi Khadidjata Toure’nin katılımıyla Fildişi Sahili Samsun Fahri Konsolosluğu Merkez Ofisi açılışı yapıldı. İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Ülkem Sokak'ta yer alan Borkonut Niş İş Merkezi'nde yapılan açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Adnan Ölmez: “500 milyon dolarlık ticareti 1 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz”
Hedeflerinin Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki ticaret ve ikili ilişkilerini arttırmak olduğunu ifade eden Fildişi Sahili Fahri Konsolosu ve Samsunlu iş adamı Adnan Ölmez, “Burada zaten ticari, ekonomik, sosyal ilişkileri çok iyi olan Fildişi Sahilleri ve Türkiye’nin Fildişi Fahri Konsolosluğu açılışı için bir aradayız. Esasında Fildişi ve ülkemizin diplomatik ilişkileri çok eskiye dayanıyor. 1964 yılında başlayan ilişkiler, 2009 yılında Türkiye’nin Fildişi’nde büyükelçilik açması ve 2013 yılında da Fildişi’nin Türkiye’de büyükelçilik açmasıyla kazanılan ivme, sonrasında Fildişi Devlet Başkanı'nın 2015 yılında yaptığı Türkiye ziyareti ve karşılıklı ticari anlaşmalar ile devamında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Fildişi Sahili ziyaretinde yaptığı bir dizi karşılıklı anlaşma neticesinde devamlı olarak artmıştır. Bugün geldiğimiz noktada sahra altı Afrika’sının en önemli ülkelerinden biri olan Fildişi, Türkiye’nin en önemli ticari ortağı durumundadır. 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimizin de 1 milyar dolara çıkartılması hedeflenmiştir. Açılışını yaptığımız konsolosluk ofisinin de sağlayacağı katkılarla Karadeniz Bölgesi’ndeki iş adamları ile birlikte hedeflenen ticaret rakamlarına büyük katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Fahri konsolosluğumuzun 2 ülke açısından da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“2 ülke arasındaki alışverişte yeni bir dinamik canlandırmak istiyoruz”
Türkiye ile Fildişi arasındaki alışverişi daha da canlandırmak için bu fahri konsolosluğun önemli olduğuna değinen Fildişi Sahili Türkiye Büyükelçisi Khadidjata Toure, “Karadeniz kıyısında önemli bir ticaret merkezi ve limanı olan Samsun’da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu’nun resmi açılışının tanıklarıyız. 2013 yılından bu yana ilk kez fahri konsolosluk açılışı yapıyoruz. Yeni fahri konsolosluk için bölgenin en büyük şehrinin seçilmesi oldukça doğal ve haklı bir ayrıcalık. Samsun, İzmir, İstanbul ve Bursa’nın ardından Türkiye’de açılan 4. fahri konsolosluk. Bu açılış ile 2 ülke arasındaki alışverişte yeni bir dinamiği canlandırmak için kendi yetki bölgesindeki Fildişi Sahili’nin ekonomik, turistik, kültürel ve sanatsal tanıtımını yapmak ayrıca gerekirse Türkiye ve Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret eden vatandaşlara idari destek verip yardımcı olmak, biz de ülkemize Türkiye’den gelen turistleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Fahri konsolosluğumuz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Khadidjata Toure tarafından Adnan Ölmez’e Fildişi Sahili pasaportu, fahri konsolosluk belgeleri ve mühürleri takdim edildi.

Açılışa ayrıca Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları ve Samsun protokolünün önde gelen isimleri katıldı.

Açılış töreni sonrasında, Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan Fildişi Sahili'ndeki ihracat ve ithalat başta olmak üzere yatırım konularındaki fırsatları; büyükelçi ve beraberindeki uzman heyet tarafından katılımcılara anlatıldı. Açılış sonrası sunum ise Tekkeköy ilçesindeki Borsan Bakır Fabrikası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

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