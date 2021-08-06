Denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin İncesu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Eda Duran serinlemek için Karadeniz'e girdi. Dalgalar arasında kaybolan kız çocuğu fark edilince olay 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılan kız çocuğu 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Eda Duran hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.