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Orman yangınlarını anında haber veren ve müdahale eden keşif Samsunlu kaşif orman yangınları için sistem geliştirdi

İHA

Orman yangınlarını anında haber veren ve müdahale eden keşif Samsunlu kaşif orman yangınları için sistem geliştirdi

Samsun’da birçok buluşa imza atan Mustafa Yiğit, orman yangınlarını anında haber veren ve müdahale eden bir sistem yaptı.
Yaptığı birçok buluş ile adından söz ettiren Samsunlu Mustafa Yiğit, son olarak orman yangınlarına karşı bir sistem geliştirdi. Kendi motosikletinden söktüğü parçalar ile bir düzenek kuran Yiğit, ısı sensörü ile birlikte düzeneğini ormanlık alanda bir ağaca yerleştirdi. Kontrollü bir şekilde yakılan ateşi anında daha önceden kodlanan hareket merkezine bildiren sistem, yanan bölge hakkında ilgilileri bilgilendirdi. Geliştirdiği sistem ile düzeneğin yangını haber verdiği gibi söndürme sistemini de harekete geçirebileceğini belirten Mustafa Yiğit, amacının orman yangınlarının büyümesinin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

“Sistem yangını merkeze anında haber veriyor”
Ormanın belli bölgelerine yerleştirilecek sistemin 50 metre çevresindeki her yangını algıladığını vurgulayan Mustafa Yiğit, “Kısa zamanda ülkemizde birçok orman yangını çıktı. Bir sürü ağaç, hayvan ve insan zarar gördü. 6 yıldır aklımda olan bir projeyi son zamanlardaki orman yangınları da vesile oldu ve hayata geçirdim. Yaptığımız projede tek bir cihaz 4 yönden 50 metre çevresinde çıkan yangını alan tarayıcı tarıyor. Mangal gibi ateşlere tepki vermiyor, duman ve yangınları yetkililere haber veriyor. Bu şekilde yangın büyümeden müdahale etme fırsatı sunuyor. Proje, geliştirmeye çok açık. Keşifte kullandığım ses sistemini kendi motosikletimden söktüm. Güç kaynağı için akü kullandım. Algılayıcı için de sensör kullandım. Biz bunu bir fikir olarak ortaya attık. Tamamlanmış bir proje değildir. Başkaları projeyi geliştirebilir” dedi.

“Sistem haber verdiği gibi yangına da anında müdahale edebilir”
Düzeneğin yangını haber verdiği anda söndürme sistemlerini de harekete geçirebileceğini dile getiren Yiğit, “Keşfimize bir ek daha yapmayı düşünüyoruz. İnsan müdahalesi haricinde sistem kurulduğunda orman yangın esnasında kendi kendisini söndürecek. Yapacağımız ekle birlikte hem yangını merkeze haber verecek hem de söndürme için sulama faaliyeti devriyeye girecek. Bunları yapmamdaki amaç para ya da başka bir beklenti değil. 43 yaşındayım. Hayat bana her türlü güzelliği sundu. Dünyaya faydalı olmak için kafa yorduk. Ben keşiflerimde patent almıyorum. Fikri üretiyorum, devletimiz ya da başka bir kişi beğenir geliştirirse benim için yeterlidir. Gönlümden geçen bunların yapılıp, dünyaya satılması ya da ormanların belli noktalarına yerleştirilmesidir. Bu alarm sayesinde yangınların yeri belli olacağından yanan alan büyümeden felaketin önüne geçilebilir. Öte yandan ormanda kontrollü bir ateş yaktık. Bir levhanın üzerinde elektrikle ateş yaktık. Yaktığımız gazete levhanın üzerinden başka bir yere sıçramamış ve yangın çıkartma riski taşımamıştır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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