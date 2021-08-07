Karadeniz’de aşılamada 15 il sarı, 2 il kırmızı, 1 il de mavi kategoride Maviye en yakın il Ordu oldu

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde aşılama oranlarında 15 il sarı, 1 il mavi, 2 il ise kırmızı kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusun rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerden Gümüşhane ve Bayburt aşılamada kırmızı kategoride, Amasya ise mavi kategoride bulunurken, diğer 15 il ise sarı kategoride yer aldı. Aşılama oranında yüzde 74,5'e ulaşan Ordu, Karadeniz'de maviye en çok yaklaşan il oldu.

Açıklanan son verilere göre yüzde 77,9 aşılama oranına ulaşan Amasya Karadeniz’de mavi kategoride yer alan tek il oldu. Karadeniz’de en az aşılama oranına sahip iller yüzde 53,2 ile Bayburt ve yüzde 48,3 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane ve Bayburt kırmızı kategoride yer aldılar. Bakan Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde sarı kategoride yer alan iller ise şu şekilde:

Artvin yüzde 71,7. Rize yüzde 66,7. Trabzon yüzde 67,6, Giresun yüzde 73,2. Ordu yüzde 74,5. Samsun yüzde 69,4. Tokat yüzde 67,7. Çorum yüzde 70,8. Sinop yüzde 69,4. Kastamonu yüzde 69,8. Bartın yüzde 74,3. Karabük yüzde 67,3. Zonguldak yüzde 71,7. Düzce yüzde 65,7 ve Bolu’da yüzde 72,2.

Öte yandan 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 67,02 olurken, 2. doz Türkiye aşı ortalaması yüzde 45,91 olarak dikkat çekti. Türkiye’de 1., 2., ve 3. doz aşı toplamı ise 75 milyon 554 bin 132 oldu.

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