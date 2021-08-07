Samsunspor Hatıra Ormanı oluşturulacak

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– Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Samsunspor Hatıra Ormanı’nın kurulması için girişimlere başladı.

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melis Kalkavan Erdoğan ve Sedat Uygun, Samsun Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek ‘Samsunspor Hatıra Ormanı’ kurulması için girişimlerde bulundu.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları sonrası Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melis Kalkavan Erdoğan ve Sedat Uygun, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Samsunspor’un kuruluş yılını sembolize eden 1965 adet fidan dikilerek ‘Samsunspor Hatıra Ormanı’ kurulması için girişimde bulundu.

Menderes Özkolay, Samsun’da fidan dikimi için uygun zamanın Kasım ayı olduğunu belirterek 11 Kasım 2021 tarihinde taraftarların da katılımı ile 1965 adet fidan dikiminin yapılabileceğini belirtti.

Ziyaretin ardından Menderes Özkolay’a Samsunspor flamasını hediye edildi.

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