Samsunspor'a Sırp forvet Alen Melunovic Samsunspor’un 18. transferi oldu

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– Samsunspor, uzun süredir aradığı forveti Sırbistan’da buldu. Kırmızıbeyazlılar 1,91 boyundaki Sırp golcü Alen Melunevic ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olan Samsunspor, 18. transferini forvete yaptı. Kırmızıbeyazlı kulüp, son olarak Sırbistan 1. Ligi’nde FC Napredak Kruševac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hoş geldin Alen Melunovic. Kulübümüz son olarak Sırbistan 1.Ligi’nde FC Napredak Kruševac forması giyen Sırp forvet oyuncusu Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Samsunspor, bu transfer sezonunda Melunovic haricinde Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri, Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç ve Herta Berlin’nden orta saha oyuncusu Cihan Kahraman’ı ve Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan’ı transfer etmişti.

31 yaşındaki Alen Melunovic, sırasıyla Teplice, FK Sarajevo, Widzew Lodz, Usti Nad Labem, Podbrezova, Rudar Pljevlja, Buduncnost Podgorica, Shijiazhuang Ever Bright, Guangdong South Tigers ve FC Napredak Kruševac takımlarının formasını giymişti. Kulüp kariyerinde 157 maça çıkan Melunovic, toplam 59 kez fileleri sarsma becerisi gösterdi.

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