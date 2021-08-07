Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolunun 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan E. idaresindeki 41 EB 621 plakalı hafif ticari araç zeminin ıslak ve kaygan olması nedeni ile aracının kontrolünü kaybederek aynı istikamete seyir halinde olan Murat B. yönetimindeki 55 AUG 14 çekici, 55 VJ 324 römork plakalı tıra çarptı. Kazada, araç sürücüsü Gürkan E. (40) ile Cemal A. (66), Zehra A. (41) ve İrfan A. (41) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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