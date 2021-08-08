Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen 41 yaşındaki Ramazan K. evinde ölü bulundu. Ramazan K.'nın ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ramazan K.'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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