Devrilen sinyalizasyon lambası tehlike saçıyor

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Samsun'da bir aracın çarparak devirdiği sinyalizasyon lambası, elektrik akımı yüzünden tehlike saçıyor. Vatandaşlar yetkililerden akımın kesilerek yerdeki direğin kaldırılmasını istedi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Körfez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gün önce bir aracın çarparak yere yıktığı sinyalizasyon lambası tehlike saçmaya başladı. Elektrik akımının kesilmediği lamba devrildiği yerde çalışırken, kaldırım kenarındaki lamba elektrik akımından dolayı faciaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar ise yetkililerin bir an önce elektrik akımını kesip direği bulunduğu yerden kaldırılmasını bekliyor.

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