Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Havza ilçesi SamsunAnkara karayolu 80. kilometresi Ereli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Arslan idaresindeki 06 KS 900 plakalı otomobil ile Ahmet Güngör yönetimindeki 55 H 5425 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Kemal Arslan (45) ile Ahmet Güngör (55) ile Bayram Arslan (72), Adem Arslan (37) ve Rafiye Güngör (57) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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