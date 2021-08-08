Atakum’dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı

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Samsun'da Atakum Belediyesi'nin Atakum’da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı güç birliği sonrasında yola çıkardığı 2 yardım tırı yangın bölgesine ulaştı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ile 137 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Atakum Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek için yaptığı güç birliği sonrasında kısa sürede yardım tırlarını tamamlayarak yola çıkardı. Cuma akşamı yola çıkan tırlar Antalya ve Muğla’ya ulaştı.



El birliğiyle hazırlandı

Samsunlu yardımseverlerin el birliği ile hazırladığı, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nden uğurlanan yardım kolilerinde su, hayvan yemi, hijyenik malzeme, konserve, ilaç, iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, ev tekstil, kuru gıda, mutfak gereçleri, fenerler için pil, yanmaz eldiven, power bank, n95 gaz maskesi, çocuk bezi, kıyafet, oyuncak yer aldı.

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