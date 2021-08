Başkan Demir: “Gayret ve kararlılıkla çalışıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize dair her hizmet için büyük gayretle ve kararlılıkla çalışıyoruz. Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Milletimiz ne istiyorsa ne hizmet bekliyorsa onu hayata geçiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, sorunlarını dinleyip tek tek not aldı. Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine yapılması planlanan spor tesisleri alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, vatandaşların samimi, sıcak ve içten karşılamalarına ve sohbetlerine teşekkür etti.



“Durmuyoruz, üretiyoruz”

Bütün gayelerinin vatandaşa hizmet olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gördükleri samimiyetin yaptıkları işlerin doğruluğuna en güzel cevap olduğunu ifade etti. Samsun’u geleceğe taşıma adına bir gün bile izin yapmadan sahada çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, 946 mahalledeki tüm yol ihtiyacını 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Ekiplerimiz ilçelerimizde, mahallelerimizde gecegündüz çalışıyor. Hakkaniyetli davranıp vatandaşlarımızın haklarını koruyup planlama yapıyoruz. Şehrimize dair her hizmet için büyük gayretle ve kararlılıkla çalışıyoruz. Durmuyoruz, üretiyoruz, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Milletimiz ne istiyorsa ne hizmet bekliyorsa onu hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın konforlu ulaşıma kavuşmasında çok önemli adımlar atıyoruz”



“Milletimize hizmet için gece gündüz sahadayız”

Tüm projeleri ve hizmetleri ‘önce insan’ diyerek yaptıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde çıktığımız bu hizmet yolunda, vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşama kavuşması için ulaşım projelerini kentimizin her noktasında hayata geçiriyoruz. Projelerimizi hayata geçirdikçe, altyapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamaya çalıştıkça, vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmak bizi daha da motive ediyor. Biz enerjimizi vatandaşımızın memnuniyetinden, güler yüzünden, samimiyetinden ve hayır duasından alıyoruz. Samsun için üretmeye durmadan koşacak, milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Tüm gayemiz vatandaşımıza hizmet”

Samsun’u geleceğe hazırladıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yatırımlarımızla şehrimizi ulaşım noktasında daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Akılcı ve bilimsel bir yaklaşımla bütün projelerimizi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere duydukları güveni boşa çıkarmamak için yoğun bir tempomuz var. Bizim tüm gayemiz vatandaşlarımıza hizmet etmek, şehrimizi geleceğe taşımak. Akıllı şehir uygulamalarıyla Samsun’un tümünü dijital olarak yönetir hale geleceğiz. Alo 153 ile yönetimi ile şehrimizi denetleyeceğiz. Ne yapıp yapamadığımızı burası raporlayacak. Herkes görevini hakkaniyetli olarak yapacak. İşini layıkıyla yapmayanları da sistem belirleyip, yaptırım uygulayacak” diye konuştu.

