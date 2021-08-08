Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalandığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan Erdem Ç.'nin kullandığı 06 FP 1448 plakalı Peugeot 301 marka/model otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil parçalara ayrıldı. Kazada, aynı aileden Huriye Ç. hayatını kaybederken, Erdem Ç. ve kızı Zeynep Ç. yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.