Başkan Demir, huzurevi sakinleri ile sebze topladı, bocce oynadı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile birlikte sebze topladı, ardından onlarla bocce oynadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl haziran ayında huzurevinde oluşturulan hobi bahçesi ürün vermeye başladı. Burada kalan 65 yaş ve üzeri 25 kişinin kendi elleriyle ektikleri sebzeler toplandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de katılımı ile hobi bahçesinde yaşlıların emekleriyle yetiştirilen domates, biber, salatalık, karpuz ve patlıcanlar tek tek toplanarak sepetlere dolduruldu. Düzenlenen hasat etkinliğinde buluşan huzurevi sakinleri elleriyle topladıkları mahsulleri görevlilere teslim etti. Toplanan sebze ve meyveler kullanılmak üzere mutfağa götürüldü.

Yaşlılarının kullanması için bahçeye kurulan bocce sahası da aktif halde kullanılmaya başlandı. 65 yaş ve üzeri sporcuların her hafta antrenmanlara katılarak hem il bazında hem de ulusal olarak düzenlenen müsabakalara hazırlanmasını ilgiyle takip eden Başkan Mustafa Demir, onlarla birlikte bocce oynadı. Demir, “Onlar bize emanet, yaşlılarımızın rahatı ve huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de huzurevi sakinlerine eşlik etti. Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün’ün de katıldığı programda Başkan Demir, hasadın ardından huzurevi sakinleri ile birlikte çay içip sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.