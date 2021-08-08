Fındık bahçesinde tüfekle vuruldu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Samsun'da fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(50) fındık bahçesinde tırpanla temizlik yapıp otları biçerek fındık toplamak için hazırlık yaparken, amcasının oğlu E K.'nin tüfekle ateş etmesi sonucu sol kasığından vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. tedavi altına alındı. Y.K. amcasının oğlunun kendisine tüfekle ateş ederken yanında amcası H.K.'nin de bulunduğunu ve olay sırasında amcasının elinde tabanca olduğunu söylerek ikisinden de şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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