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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın bölgesine destek için görevlendirilen personelleri Başkan Demirtaş karşıladı

İHA

Yangın bölgesine destek için görevlendirilen personelleri Başkan Demirtaş karşıladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatlarıyla AntalyaManavgat yangınına destek olmak için görevlendirilen 3 arazöz ve 6 kişiden oluşan destek ekibi, 8 gün sonra ilçeye döndü. İlkadım ve Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekibini, Başkan Demirtaş eşi Lütfiye Demirtaş’la birlikte Mahmutlu mevkisinde karşıladı.
İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekibi, 8 gün önce AntalyaManavgat bölgesinde meydana gelen yangına destek amacıyla yola çıktı. Bölgede belirlenen noktalarda yangının ilerlemesini önlemek adına soğutma ve söndürme çalışmalarıyla gece gündüz mücadele eden 3 arazöz ve 6 personel alevlerin ilerlemesini engelledi. Bölgedeki yangının kontrol altına alınmasıyla, orman yangın söndürme ekibi 8 gün sonra İlkadım ilçesine dönüş sağladı. İlçeye dönüş sağlayan ekipleri karşılayan Başkan Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Zor günleri hep birlikte aşacağız”
Yangın haberlerini derin üzüntüyle karşıladığını ve hizmet aksayışına engel olmayacak şekilde orman yangınları ile mücadele için tüm imkânları seferber ettiğini dile getiren Başkan Demirtaş, ”Söndürme mücadelesi devam ederken, biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Türk Milleti olarak, zor günlerde bir ve beraber olmayı her zaman başarıyoruz. Bu zor günlerin yaralarını da hep birlikte el ele vererek saracağımıza inanıyorum. Hiçbir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi en büyük temennimiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza buyursun. Ben bu vesile ile görevlerini layıkla yerine getiren personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi.

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