11 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında hakkında 11 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçesi Taşdemir Mahallesi’nde Türkiye Huzur ve Güven (Aranan Şahısların Yakalanması) Uygulamaları kapsamında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dikbıyık Karakol Komutanlığı, Samsun İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekibi ve Çarşamba 3'üncü JASAT Tim Komutanlığı ile birlikte müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde; ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan, 11 yıl 8 Ay 12 gün Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan R.G. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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