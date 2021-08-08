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Otomobil elektrik direğine çarptı: Anne öldü, kızı ve eşi yaralı

DHA

Otomobil elektrik direğine çarptı: Anne öldü, kızı ve eşi yaralı


Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkıp, beton elektrik direğine çarpan otomobildeki Huriye Çakır (40) hayatını kaybetti, sürücü eşi Erdem (47) ve kızı Zeynep Çakır (5) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Erdem Çakır yönetimindeki 06 FP 1448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, araçta bulunan sürücünün eşi Huriye Çakır´ın, hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan otomobil sürücüsü Erdem Çakır ve kızı Zeynep Çakır da, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Erdem Çakır´ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2021-08-08 20:03:03

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