Samsun'da yağmurdan göle dönen caddelerde suyun içine yatıp keyif yaptılar

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Samsun'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle döndürürken, geçler ve çocuklar suyunun içinde oyun oynayıp suya yatıp keyif yaptı.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde cadde ve sokakları sular alında bıraktı. Rögarlar taştı, araç sürücüleri cadde ve sokakların sular ile kaplanması üzerine zor anlar yaşadı. Bazı gençler ve çocuklar ise caddelerin üzerinde suyun içinde girip oyun oynayıp bazıları da denizdeymiş gibi suya yatıp keyif yaptı. Birbirlerinin üzerlerine de su atan gençler, sokaktaki sel sularının keyfini çıkarmaya çalıştı.

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