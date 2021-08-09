İshal deyip geçmeyin

Yaz mevsimiyle birlikte çocuklar gerek enerjilerini boşaltmak gerekse güzel havanın tadını çıkarmak için vaktinin çoğunu dışarda geçirebiliyor. Bu süreç de çocuklarda görülen sağlık problemlerini artabiliyor.

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, yazın çocuklarda sık karşılaştıkları sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yazın çocuğu ishalden korumak için öncelikle, besinlerin çok çabuk bozulacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Dr. Yakar, “Bu nedenle, yiyecekler dışarıda çok fazla bekletilmeden tüketilmeli ya da buzdolabında muhafaza edilmeli. İçme suyunun ve su ile yapılan sıvı karışımların temiz olması da oldukça önemli. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit a) gibi hastalıklar ortaya çıkabilir” dedi.



Piknik alanlarında dikkat

Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve bağırsak enfeksiyonlarına sebep olur. Hafif ishal vakalarında tedavi evde yapılır. Anne sütü alan bebeklerde emzirmeye devam edilir. Anne sütü almayan 6 aylıktan büyük bebek ve çocuklara alışık oldukları sıvı gıdaların yanı sıra pirinç lapası, muz, yoğurt, ayran gibi gıdalar verilir. İshal geçene kadar lifli ve yağlı gıdalardan uzak durulur. Öğün aralarında su verilmesi önerilir. Ağır ishallerde hastanede damar yolu açılarak sıvı verilmesi gerekebilir” ifadelerini kullandı.



İhmal etmeyin

Yakar, “Çocuklarda SARSCoV2 enfeksiyonu kuluçka süresi 114 gün arasında olup genellikle 37 gündür. Asemptomatik seyredebileceği gibi ateş, yorgunluk, kuru öksürük gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ve daha az hastada gastrointestinal semptomlar, abdominal rahatsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare olabilir. Bu noktada hasta takibini ihmal etmeyip hekiminize başvurarak en doğru tedavi yöntemini uygulamalısınız” ifadelerini kullandı.

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