Samsun'da bir evde paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

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Samsun'da bir evde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine S.Ö.'yü takibe aldı. S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,84 gram esrar maddesi, 2 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,82 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 21 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 250 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ö. gözaltına alındı.

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