Samsun'da silah ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da polisin silah ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı ticaretine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 3 adet kuru sıkı, 3 adet tüfek ve 35 mermi ele geçirildi.

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