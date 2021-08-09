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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk kazara vurularak ağır yaralandı

İHA

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk kazara vurularak ağır yaralandı

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk evlerinde tabancayla kazara vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili amcası gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.B.B., evlerinde tabancayla kazara vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı. İ.B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralı çocuğun amcası A.B.'yi(40) gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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